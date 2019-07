Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gefährliches Überholmanöver/ Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Geilenkirchen-Würm (ots)

Am Montag, 29. Juli, fuhr eine Frau aus Geilenkirchen, gegen 13.25 Uhr, mit ihrem Pkw Kia auf der Landstraße 364 von Süggerath in Richtung Würm. Kurz vor dem Ortseingang Würm wurde sie in einer 70-ger Zone mit Überholverbot erst von einem dunklen Motorrad und dann von einem silbernen Pkw Audi überholt. Beide Fahrzeugführer scherten erst kurz vor dem Pkw der Geilenkirchenerin wieder rechts ein. Dabei fuhren sie so knapp vor den Pkw der Frau, dass diese stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zudem hätten beide Fahrzeugführer an dieser Stelle nicht den Fahrbahnverlauf und somit eventuell entgegenkommenden Fahrzeugverkehr überblicken können. Der silberne Pkw Audi war mit HS-Kennzeichen ausgestattet. Das Motorrad war mit einem auffällig breiten Hinterreifen versehen und der Fahrer war mit schwarzer Motorrad-Kombi sowie einem schwarzen Helm bekleidet. Wer hat den Vorfall beobachtet oder wurde ebenfalls durch die beiden Fahrzeugführer behindert oder gefährdet? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell