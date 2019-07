Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Erkelenz-Kückhoven (ots)

Aus einem Pkw, der in einer Einfahrt an der Straße Kirchweg stand, entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zum 29. Juli (Montag) Bargeld und ein Mobiltelefon.

