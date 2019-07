Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorroller entwendet

Wassenberg (ots)

Ein Motorroller Piaggio, mit Versicherungskennzeichen, wurde durch Unbekannte zwischen 10 Uhr am 28. Juli (Sonntag) und 10 Uhr am 29. Juli (Montag) entwendet. Das Zweirad stand an der Erkelenzer Straße.

