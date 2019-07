Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Erkelenz (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen Sonntag, 28. Juli und Montag, 29. Juli, in mehrere parkende Fahrzeuge ein.

An der Walbecker Straße wurde eine Sonnenbrille aus der Mittelkonsole eines Pkw gestohlen.

In Kückhoven an der Straße Amselweg stahlen Unbekannte aus einem parkenden Fahrzeug ein Laptop, eine Bohrmaschine, einen Akkuschrauber und Klebepads.

Ebenfalls in Kückhoven, auf der Straße Bellinghovener Weg, wurde eine Fernbedienung aus einem parkenden Pkw gestohlen.

Ein Pkw, der in einer Garageneinfahrt an der Freiheitsstraße in Neu-Immerath stand, war ebenfalls Ziel unbekannter Täter. Diese öffneten das Fahrzeug und das Handschuhfach. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt.

