Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorraddiebstahl verhindert

Selfkant-Süsterseel (ots)

Ein aufmerksamer Anwohner der Hubertusstraße bemerkte am 29. Juli (Montag), gegen 18.50 Uhr, dass unbekannte Täter offenbar ein Motorrad BMW, welches vor seinem Haus geparkt war, entwendeten. Er konnte beobachten, wie ein männlicher Täter auf dem Motorrad saß und sich am Dach eines Pkw festhielt, der neben ihm herfuhr. Beide entfernten sich in Richtung Suestrastraße. Daraufhin machte er auf sich aufmerksam und lief hinterher. Der Täter, der auf dem Zweirad saß, sprang ab und stieg auf der Beifahrerseite in den Pkw ein. Dieser fuhr in Richtung Niederlande davon. Das Kraftrad blieb beschädigt zurück. Der Täter war etwa 20 bis 25 Jahre alt, hatte dunkelblonde Haare, eine kräftige Statur und war mit einem blauen T-Shirt sowie einer blauen Jeans bekleidet. Bei dem flüchtigen Pkw handelte es sich um einen blauen Opel Astra mit niederländischen Kennzeichen. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu der Tat auf. Diese dauern weiter an.

