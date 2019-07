Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrer kollidiert mit Pkw

Hückelhoven-Baal (ots)

Am Montag (29. Juli) ist ein 31-jähriger Fahrradfahrer aus Erkelenz mit einem Pkw zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Gegen 16.50 Uhr fuhr der Erkelenzer vom Parkplatz eines Supermarktes an der Krefelder Straße nach rechts in Richtung Rurich. Auf der Bundesstraße 57 fuhr er dann zunächst immer wieder in Schlangenlinien hin zur Fahrbahnmitte und kollidierte schließlich mit einem entgegenkommenden Pkw Audi. Mit schweren Verletzungen wurde der offenbar alkoholisierte Fahrradfahrer mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Audi Fahrer, ein 22-jähriger Mann aus Hückelhoven, blieb unverletzt.

