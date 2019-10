Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendliche Diebe gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen konnte am Montagnachmittag, 7. Oktober, sechs Diebe im Alter von 13 bis 16 Jahren auf der Husemannstraße in der Altstadt stellen. Zuvor hatten die Jugendlichen gegen 16.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Kaufhauses dort abgestellte Autos auf ihren Schließzustand überprüft. Aus zwei unverschlossenen Pkws stahlen sie Kleidung, einen Regenschirm und ein Parfum. Eine aufmerksame Zeugin alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen die Täter in Tatortnähe an und stellten das Diebesgut sicher. Anschließend nahmen die Polizisten vier Jugendliche mit zur Wache. Dort wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

