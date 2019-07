Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Rauchentwicklung in Neuenburg - ein Stofftier lag neben einer Herdplatte

Wilhelmshaven (ots)

neuenburg. Am Montagnachmittag, 22.07.2019, kam es gegen 14.15 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Westersteder Straße. Ein neben einer eingeschalteten Herdplatte abgelegtes Stofftier geriet in Brand und verursachte eine starke Rauchentwicklung. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neuenburg konnten die Rauchentwicklung schnell eindämmen, so dass kein weiterer Schaden entstand und keine Person verletzt wurde.

