Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend, 8. Oktober, auf der Einmündung Ückendorfer Straße/Hohenfriedberger Straße wurde eine 47-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Gegen 20.45 Uhr war die Gelsenkirchenerin mit ihrem Fahrrad auf der Hohenfriedberger Straße unterwegs und wollte gerade nach links in die Ückendorfer Straße abbiegen. Hierbei stieß mit dem Hyundai eines 30-Jährigen zusammen. Der Bochumer befand sich auf der Ückendorfer Straße und fuhr stadtauswärts. Die Radlerin wurde von Rettungskräften erstversorgt und anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Einmündung voll gesperrt, Polizisten leiteten den Verkehr ab. Die Beamten stellten das Fahrrad und das Auto sicher. Bei dem Unfall wurden noch zwei parkende Pkws beschädigt. Insgesamt beträgt der geschätzte Gesamtsachschaden fast 15000 Euro.

