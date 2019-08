Polizei Braunschweig

POL-BS: Behördenmarathon "Rund um den Ölper See" findet zum 18. Mal statt

Braunschweig (ots)

Auch in diesem Jahr werden Vertreterinnen und Vertreter der unterschiedlichsten Behörden, Einrichtungen und Institutionen der Region Braunschweig läuferisch ihre Kräfte messen. Bereits zum 18. Mal absolvieren die 120 Staffeln mit 840 Sportlerinnen und Sportlern die rund 6 Kilometer lange Strecke rund um den Ölper See.

Start ist am Mittwoch, 4. September 2019, um 15.30 Uhr

Die Förderung einer guten, regionsweiten Zusammenarbeit der teilnehmenden Behörden ist neben der Suche nach den besten Läuferinnen und Läufern Ziel dieses gemeinsames Laufs.

Polizeipräsident Michael Pientka, der auch in diesem Jahr die Schirmherrschaft übernimmt, freut sich über die erneut große Beteiligung an diesem Wettbewerb:

"In jeder Organisation ist ein gutes Miteinander elementar. Sportveranstaltungen unterstützen hierbei den Gedanken des fairen Umgangs. Sie sind Teil eines ganzheitlichen Gesundheitsmanagements. Daher unterstütze ich diesen Staffelmarathon immer wieder sehr gerne.", erklärt der Schirmherr.

Wie auch im vergangenen Jahr, wird die Veranstaltung vom Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) und der Polizei Braunschweig organisiert.

Der Startschuss durch den Schirmherrn erfolgt um 15.30 Uhr im Stadion des SV Schwarzer Berg. Der Ölper See ist somit bereits zum siebten Mal Austragungsort für diesen besonderen Wettbewerb.

Die Staffeln der jeweiligen Behörden und Einrichtungen wie u.a. die AWO, die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen, die Jobbörse, das Hauptzollamt, die Finanzämter aus der Region, die Berufsfeuerwehr, diverse Landkreise und Kommunen, die Bundespolizei, unterschiedliche Dienststellen aus dem Bereich der Polizeidirektion Braunschweig und viele mehr, bestehen aus sieben Läuferinnen und Läufern. In einer gemischten Staffel können Frauen und Männer in beliebiger Mischung starten, wobei mindestens eine Person jeden Geschlechts zu einer Staffel gehört. Jede Läuferin/jeder Läufer darf nur einmal innerhalb desselben Teams starten. Weitere Starts in anderen Staffeln der meldenden Behörde sind allerdings erlaubt. Die Strecke über 6000 Meter ist für alle Teilnehmenden gleich.

Auch die fantasievollen Namen der einzelnen Mannschaften haben inzwischen traditionellen Charakter. So werden in diesem Jahr u.a. "Flinke Hinterschinken, Zukunftsraketen, Stoppelhopser, Dudeltown Runners, Highlander, Wir haben Rückenwind, AüL (Ausdauer überschreitende Laufeinheit)" am Start dabei sein.

Erfahrungsgemäß wird erst in den frühen Abendstunden feststehen, welche Mannschaft den Wanderpokal mit nach Hause nehmen darf. Als Nachfolger der Mannschaft "Die Überflieger" des Luftfahrt Bundesamtes, die 2017 gewann, ist in diesem Jahr die Staffel der "Brunswiek Cops" aus der Polizeiinspektion Braunschweig Titelverteidiger. Wer die Strecke in der besten Einzelzeit bewältigt hat, wird ebenfalls erst am Ende des Gesamtwettbewerbs feststehen.

Die Vielfalt der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem Leistungsspektrum vom Laien bis zum Leistungssport zeichnet diesen Behördenmarathon immer wieder aus - hier darf jeder mitmachen.

Die Veranstalter erwarten etwa 1000 Teilnehmer und Besucher auf der Anlage am Maulbeerweg, die, organisiert vom SV Schwarzer Berg, mit Speis und Trank versorgt werden.

Interessierte Vertreterinnen und Vertreter der Presse sind herzlich eingeladen, die Veranstaltung zu begleiten.

Alles Wissenswerte finden im Internet:

https://www.gll-bs.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=10721&article_id=50974&_psmand=34

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PD Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-1004, 1041 und 1042

E-Mail: pressestelle@pd-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell