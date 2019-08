Polizei Braunschweig

POL-BS: Resolute Rentnerin vertreibt Trickdiebinnen

Braunschweig (ots)

28.08.2019, 14.36 Uhr Braunschweig, Siegfriedviertel

Dank ihres Auftretens hat eine Rentnerin einen Trickdiebstahl verhindern können.

Am frühen Mittwochnachmittag hatte es an der Wohnungstür der 78-jährigen Frau geklingelt. Eine ungefähr 25 Jahre alte, kleine schlanke Frau stand an der Tür, betrat unter einem Vorwand die Wohnung und schob die alte Dame in Richtung Küche.

Die rüstige Rentnerin bemerkte aber sofort, dass sich eine weitere ungefähr 25 Jahre alte, zirka 150 cm große Frau im Hausflur befand. Lautstark wies sie die beiden Verdächtigen aus der Wohnung. Die beiden unbekannten Frauen entfernten sich daraufhin in Richtung Nibelungenplatz.

Nach einer ersten Nachschau in der Wohnung wurde nichts entwendet.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell