Kevelaer (ots) - Am Mittwoch (14. November 2018) gegen 14.15 Uhr bog ein 20-jähriger Mann aus Kevelaer in einem VW Golf von der Bahnstraße nach rechts in die Ladestraße ab. Dort überquerte eine Fußgängerin von einem Parkplatz aus die Fahrbahn. Der 20-Jährige wich der Fußgängerin aus und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Golf stieß mit einem entgegenkommenden Renault Twingo zusammen. In dem Renault war eine 40-jährige Frau aus Kevelaer auf der Ladestraße in Richtung Bahnstraße unterwegs. In ihrem Auto saßen ihre 10 und 12 Jahre alten Töchter. Der Renault wurde bei dem Zusammenstoß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Seat Mii gedrückt. Die vier genannten Personen verletzten sich leicht. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Der VW Golf und der Renault Twingo waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (ME)

