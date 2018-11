Goch (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 19.25 Uhr, und Mittwoch (14. November 2018), 09.45 Uhr, drangen unbekannte Täter in die Lagerhalle einer Firma an der Von-Monschaw-Straße ein. Sie kletterten auf das Gebäude und beschädigten die Bedachung, um sich Zugang zu verschaffen. Entwendet wurde eine größere Anzahl Notebooks der Marke Lenovo. Die Täter flüchteten anschließend mit ihrer Beute wieder über das Dach.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080. (cs)

