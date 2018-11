Rees - Haffen-Mehr (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (12. November 2018) entwendeten unbekannte Täter an einer Schiffsentladestation an der Deichstraße zwei LED-Leuchten vom Ausleger eines Entladekrans. Die Entladestation befindet sich an einem Rheinarm. In der folgenden Nacht entwendeten Unbekannte dort von einem Verladebagger das Endrohr der Auspuffanlage.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

