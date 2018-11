Kleve (ots) - Am Donnerstag (15. November 2018) gegen 0.15 Uhr hörte ein 23-jähriger Bewohner eines Hauses an der Lüdeckestraße einen lauten Knall, der vermutlich von einem Böller stammte. Kurz darauf sah er, dass vor dem Haus drei Mülltonnen brannten. Der 23-Jährige konnte das Feuer selbst löschen. Wahrscheinlich hatten unbekannte Personen Knallkörper in mindestens eine der Mülltonnen geworfen und so das Feuer ausgelöst.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

