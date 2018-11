Kevelaer-Winnekendonk (ots) - Am Mittwoch (14. November 2018) gegen 16.10 Uhr fuhr eine 72-jährige Frau aus Geldern in einem VW Golf auf der Kevelaerer Straße von Kevelaer in Richtung Winnekendonk. Auf einer geraden Strecke vor dem Ortseingang Winnekendonk überholte die 72-Jährige einen Traktor. In diesem Moment bemerkte sie, dass vor dem Traktor noch zwei weitere Traktoren fuhren und dass ihr ein Audi A6 entgegenkam. In dem Audi war ein 49-jähriger Mann aus Kleve von Winnekendonk in Richtung Kevelaer unterwegs. Die 72-Jährige versuchte noch, zwischen den Traktoren wieder einzuscheren. Sie stieß jedoch mit dem Audi und anschließend mit dem mittleren Traktor zusammen. Der 49-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die 72-Jährige und der 22-jährige Traktorfahrer blieben unverletzt. Der Golf und der Audi waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (ME)

