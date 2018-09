POL-VER: Pressemeldung vom 09.09.18

Verden/Osterholz (ots) - Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 09.09.18

Mit 1,9 Promille hinterm Steuer

Am Sonntagmorgen kommt es gegen 04:00 Uhr zu einer Trunkenheitsfahrt in Verden. Ein 37-jähriger Rotenburger fährt mit seinem Pkw durch Verden und wird nach auffälligem Verhalten durch die Polizei Verden kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von ca. 1,9 Promille. Dem Pkw-Führer wird anschließend Blut abgenommen und sein Führerschein wird beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

BAB Langwedel

Rettungsgasse blockiert Am Samstag wurde auf der BAB 1 die Verkehrsführung innerhalb der Baustelle zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Uphusen/Bremen-Mahndorf geändert, woraufhin über mehrere Stunden in beiden Richtungen nur einer von drei Fahrstreifen zur Verfügung stand. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen mit einer Staubildung von bis zu 12 Kilometern. Die Autobahnpolizei Langwedel musste mehrfach im Rahmen von Einsatzfahrten zwischen Posthausen und dem Bremer Kreuz die Rettungsgasse befahren. Hierbei fielen immer wieder Verkehrsteilnehmer auf, die erst nach Erblicken des Einsatzfahrzeugs die Gasse bildeten. Eine Einsatzfahrt wurde aufgezeichnet und insgesamt 11 Verfahren gegen Verkehrsteilnehmer eingeleitet, die die Gasse derart blockierten, dass der Streifenwagen bis zum Stillstand abbremsen und kurzzeitig warten musste. Diese Verkehrsteilnehmer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 240 Euro, 2 Punkte in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot. Aus gegebenem Anlass weist die Autobahnpolizei Langwedel noch einmal auf die Straßenverkehrsordnung hin: "Sobald Fahrzeuge auf Autobahnen sowie auf Außerortsstraßen mit mindestens zwei Fahrstreifen für eine Richtung mit Schrittgeschwindigkeit fahren oder sich die Fahrzeuge im Stillstand befinden, müssen diese Fahrzeuge für die Durchfahrt von Polizei- und Hilfsfahrzeugen zwischen dem äußerst linken und dem unmittelbar rechts daneben liegenden Fahrstreifen für eine Richtung eine freie Gasse bilden." In der Zukunft wird die Polizei weitere Kontrollen durchführen und auch gegen die Verkehrsteilnehmer vorgehen, die erst eine Gasse bilden, sobald sie ein Einsatzfahrzeug erblicken. Der Grundtatbestand ohne Behinderung von Einsatzkräften sieht hier bereits ein Bußgeld von 200 Euro und zwei Punkten vor.

PK Osterholz

Versuchter Einbruch in Bäckerei-Filiale in Lilienthal Bereits in der Nacht zum Freitag versuchten Unbekannte erfolglos, eine Tür einer Bäckerei-Filiale in der Klosterstraße aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden.

Versuchter Einbruch in Osterholz-Scharmbeck In der Nacht zum Samstag versuchte ein Unbekannter, in eine Bank-Filiale in Pennigbüttel einzubrechen. Weder der Versuch, eine rückwärtige Scheibe einzuschlagen, noch ein Manipulationsversuch an der Türöffnung gelang. Es entstand aber hoher Sachschaden.

