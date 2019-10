Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Nach Unfall war Blutprobe fällig

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen, 13. Oktober an der Kreuzung Auf der Reihe/ Steeler Straße in Rotthausen musste eine 43-jährige Citroen-Fahrerin eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Beim Abbiegevorgang verlor die Frau gegen 01.05 Uhr die Kontrolle über den Pkw und fuhr gegen die Ampel. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten bei der Fahrerin Alkoholgeruch in der Atemluft. Die Fahrerin blieb unverletzt. Durch den Unfall wurde die Ampel stark beschädigt. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 6500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Leitstelle

Topheide, PHK

Telefon: 0209/365 2160

E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell