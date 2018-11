Unna (ots) - In der Zeit von Freitagnachmittag (23.11.2018) bis Samstagmorgen (25.11.2018) schlugen Einbrecher eine Fensterscheibe eines Kindergartens an der Luisenstraße ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten nach ersten Feststellungen ein Laptop.

Zwischen Freitagabend (23.11.2018) und Montagmorgen (26.11.2018) schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe zum rückwärtigen Bereich der Jugendkunstschule ein und gelangten in einen verschlossenen Büroraum. Sie verließen das Gebäude wieder und hebelten eine Tür an der Vorderseite des Gebäudes auf. Von hier aus suchten sie sich ihren Weg bis zur Küche, indem sie weitere Türen aufhebelten. Dort stellten sie einen Herd an, auf dem sie zuvor diverse Gegenstände platziert hatte. Weiterhin stellten sie die Spülmaschine an und öffneten einen Wasserhahn, so dass eine leichte Überschwemmung entstand. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen bisher nicht vor. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 2 500 Euro geschätzt.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

