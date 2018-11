Kamen (ots) - In der Nacht zu Sonntag (25.11.2018) haben unbekannte Täter sich durch ein Fester Zutritt zu einer Gaststätte an der Heerener Straße verschafft. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten mehrere Flaschen alkoholischer Getränke und Bargeld. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

