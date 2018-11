POL-UN: Verkehrsunfall in Bork - Kradfahrer leicht verletzt

Selm (ots) - Am Freitag den 23.11.2018 gegen 15:40 Uhr beabsichtigte ein 52 jähriger Selmer mit seinem PKW von einer Grundstückseinfahrt in die Hauptstraße einzubiegen. Hierbei übersah er einen 18 jährigen Selmer Kradfahrer, der auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte der Zweiradfahrer zu Boden und verletzte sich dabei leicht am Fuß. Das Krad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 650 Euro (CP)

