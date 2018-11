POL-UN: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Unna (ots) - Am Freitag, den 23.11.2018, im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 21:30 Uhr, wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Effertzstraße eingebrochen. Der Täter stieg auf den Balkon, hebelte dort das Schlafzimmerfenster auf und gelangte in die Wohnung. Hier durchsuchte er im Anschluss mehrere Schränke und Schubladen. Es wurde Schmuck, Münzen und Bargeld entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303-921-3120 oder unter der Rufnummer 02303-921-0 entgegen. (CP)

