POL-UN: Einbruch in Tankstelle - Zigaretten entwendet

Selm (ots) - Am Samstag den 24.11.2018 in der Zeit von 00:00-04:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Tankstelle in Selm auf der Kreisstraße. Die Eingangstür wurde mit einem Gullideckel eingeworfen. So gelangten die Täter in den Verkaufsraum und entwendeten Zigaretten aus der Auslage. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Täter dunkel gekleidet und führten einen Rucksack mit sich. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02303-921-3420 oder unter der Rufnummer 02303-921-0 entgegen (CP)

