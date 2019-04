POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.04.2019 mit Beiträgen aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

BAB 81, Fahrtrichtung Würzburg, KM 473,5 Gemarkung Tauberbishofsheim - Unfall mit mehreren verletzten Kindern Am Donnerstag, gegen 17.50 Uhr, meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizeileitstelle Heilbronn, dass sich kurz vor der Anschlussstelle Tauberbischofsheim in Fahrtrichtung Würzburg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen der am Unfallort eintreffenden Polizei befuhr ein Kleintransporter Renault die Autobahn auf der rechten Fahrspur. Hierbei näherte er sich vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit einem Lkw und versucht diesen zu überholen. Auf Grund des nachfolgenden Verkehrs musste die Lenkerin des Renaults ihr Überholmanöver abbrechen und gegenlenken. Hierbei verlor sie offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte zunächst nach links in die Leitplanke. Von dort wurde der Transporter abgewiesen und schleuderte über die Fahrspuren nach rechts in die dortige Leitplanke. Das Fahrzeug kam dann auf dem Standstreifen zu Stehen. Im dem Auto befanden sich drei Kinder im Alter zwischen 2 und 8 Jahren, die Kopfverletzungen erlitten und schwer verletzt wurden. Auch die Fahrerin und ihr Beifahrer mussten nach dem Unfall stationär im Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 11.000 Euro.

Lauda-Königshofen: Unfall mit verletztem Motorradfahrer Noch endgültig geklärt werden muss, warum ein 30-jähriger Suzukifahrer am Donnerstag gegen 18.00 Uhr auf der B 290 stürzte. Er war mit seinem Motorrad in Richtung Bad Mergentheim unterwegs, als ein vor ihm fahrendes Fahrzeug bremsen musste. Vermutlich durch eine von dem Kradfahrer eingeleitete Notbremsung überschlug sich die Maschine. Hierbei wurden der Fahrer schwer und seine 32-jährige Sozia leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. .

