Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hinweise auf Drogenkonsum - Polizei stoppt Autofahrer

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Montagnachmittag, 14. Oktober 2019, haben Polizeibeamte einen Autofahrer gestoppt, der Anzeichen von Drogenkonsum zeigte. Dabei hielten sie den 44-Jährigen zunächst um 16.15 Uhr an der Emscherstraße in Erle an und nahmen ihn anschließend mit zur Wache, da der Mann einem freiwilligen Drogenvortest nicht zustimmte. Auf der Wache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe, woraufhin der Gelsenkirchener seinen Weg zu Fuß fortsetzen durfte. Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihm bis zum völligen Abbau der Rauschmittel untersagt.

Wer sich berauscht hinters Steuer setzt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Denn die Reaktionsgeschwindigkeit wird stark verlangsamt und die Wahrnehmung extrem eingeschränkt. Riskieren Sie keine Menschenleben!

