POL-E: Essen: E-Bike-Fahrer angefahren und verletzt

45357 E.-Bedingrade: Gestern Vormittag (2. Juli, 11:48 Uhr) hat eine 77-jährige Autofahrerin an der Kreuzung Bergheimer Straße/Möllhoven einen 36-jährigen E-Biker angefahren und dabei verletzt.

Die 77-jährige Essenerin fuhr mit ihrem Mercedes auf der Straße Möllhoven (aus Richtung Borbeck kommend). An der Kreuzung Bergheimer Straße wollte sie nach links in die Bergheimer Straße abbiegen und hielt zunächst an der vorgesehenen Haltelinie.

Im Kreuzungsbereich gibt es jeweils einen Fahrstreifen für jede Richtung, diese sind allerdings durch eine breite Grünfläche voneinander getrennt. Laut Zeugenaussagen soll der E-Bike-Fahrer vom Reuenberg kommend den Radweg der Bergheimer Straße in die entgegengesetzte Richtung befahren haben. Als die 77-Jährige in den Kreuzungsbereich einfahren wollte, kollidierte sie mit dem von rechts kommenden E-Bike-Fahrer, den sie nach eigenen Aussagen nicht gesehen hatte. Der Radfahrer wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden./ SyC

