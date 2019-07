Polizei Essen

POL-E: Essen: Provozierter Radfahrer beschädigt mutwillig Windschutzscheibe - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45133 E.-Wittenbergstraße: Am vergangenen Freitag (28. Juni) gegen 16.15 Uhr beschädigte ein Radfahrer die Windschutzscheibe eines Autos, nachdem er sich von dem Fahrer vermutlich provozieren ließ. Ein 78-jähriger Essener fuhr mit seinem schwarzen Nissan Qashqai die Wittenbergstraße in Richtung Stadtmitte. Vor dem Autofahrer befand sich ein Bus. Der schwarz gekleidete Radfahrer befand sich mittig auf der Straße hinter dem Bus und vor dem 78-Jährigen. Als der Bus langsamer wurde, hat der Nissan-Fahrer den Bus auf der linken Fahrbahn überholt. Beim Überholvorgang forderte der Autofahrer durch das offene Fenster, dass der Radfahrer doch auf dem gut ausgebauten Radweg fahren solle. Vermutlich fühlte sich der Radfahrer durch die Ansprache provoziert. An der nächsten Ampel, Höhe Birkenstraße, holte der Radfahrer den schwarzen Wagen ein. Plötzlich holte er einen Gegenstand hervor und schlug auf die Windschutzscheibe, die erheblich beschädigt wurde. Anschließend flüchtete er an den Rot-zeigenden Ampel über die Kreuzung und bog nach rechts in die Birkenstraße ab. Der Radfahrer trug neben seiner schwarzen Kleidung einen Helm. Sein Rad war ebenfalls schwarz. Da der Vorfall im Feierabendverkehr gegen 16.15 Uhr stattgefunden hat, hofft die Polizei auf Zeugen, die nähere Hinweise zum Geschehen oder dem Radfahrer geben können. Hinweise werden von dem Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen genommen. /JH

