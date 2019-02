Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Haftbefehl nach Übergriffen auf Frauen

Worms (ots)

Gegen einen 41-jährigen Eritreer erließ das Amtsgericht Mainz in der vergangenen Woche Haftbefehl, weil er dringend verdächtig ist, am 11. Oktober und am 07. November 2018 im Albert-Schulte-Park Frauen angegriffen zu haben. In beiden Fällen trat er unvermittelt an die jungen Frauen heran, packte diese und traktierte sie mit Schlägen gegen den Kopf. Im ersten Fall konnte die 18 Jährige durch lautes Schreien auf sich aufmerksam machen, wodurch ein hinzueilender Zeuge den Täter vertreiben konnte, im zweiten gelang es einer 21 Jährigen sich durch starke Gegenwehr aus der Umklammerung des Täters zu befreien und zu flüchten. Durch umfangreiche Ermittlungsarbeit und kriminaltechnische Untersuchung der Kleidung eines Opfers, konnte der Tatverdacht gegen den 41-jährigen eritreischen Staatsangehörigen verdichtet werden. Dieser war bereits wegen ähnlich gelagerter Delikte polizeibekannt. Am Freitag wurde der Mann in einer Wormser Flüchtlingsunterkunft durch die Kriminalinspektion Worms festgenommen und die Untersuchungshaft angeordnet. Zur Sache äußert er sich nicht.

Wir berichteten bereits in dieser Sache: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/4117693

