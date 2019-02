Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbrecher auf frischer Tat geschnappt

Worms (ots)

Ein wachsamer Anwohner verständigte am heutigen Morgen, gegen halb eins die Polizei, weil er verdächtige Geräusche aus dem Sanitätsgeschäft in der Brauereistraße wahrnahm. Durch die unmittelbar vor Ort eintreffende Polizeistreife wurde eine gewaltsam aufgebrochene Seitentür zu den Geschäftsräumen festgestellt, woraufhin das Gebäude mit weiteren Polizeikräften umstellt wurde. Im hinteren Bereich fuhr plötzlich ein Rollladen hoch, ein Mann kletterte aus dem Fenster und sprintete davon. Nach kurzer Verfolgung konnte dieser eingeholt und festgenommen werden. Das Diebesgut, die Wechselgeldkasse in einem Beutel des Sanitätshauses, wurde sichergestellt. Der 29-jährige Täter aus der VG Wonnegau war der Polizei bereits wegen ähnlich gelagerter Fälle bekannt.

