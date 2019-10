Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfallflucht mit getötetem Hund

Mainz, Am Gonsenheimer Spieß (ots)

Am Mittwoch, den 02.10.2019 gegen 22:20 Uhr, versucht ein Hundehalter in der Straße Am Gonsenheimer Spieß in Mainz auf dem Gehweg seinen Hund anzuleinen. Ein unbekannter PKW-Führer fährt mit seinem PKW, vermutlich ein weißer 3er Golf, in der Nähe sehr rasant an. Dadurch erschrickt sich der Hund, reißt sich von seinem Herrchen los und rennt auf die Fahrbahn direkt vor den beschleunigenden PKW. Der Hund wird daraufhin von dem PKW überrollt und verendet an der Unfallörtlichkeit. Der PKW Führer flüchtet von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mainz unter: 06131-654210 zu melden.

