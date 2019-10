Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kind nach Unfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstag, 15. Oktober 2019, gegen 17 Uhr, ereignete sich am Kerkhofsweg in Hassel ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem sechsjährigen Jungen, bei dem das Kind schwer verletzt wurde. Ein 32-jähriger Gelsenkirchener war mit seinem Auto auf dem Kerkhofsweg in Richtung Eppmannsweg unterwegs, als der Junge plötzlich aus einem geparkten Pkw sprang und auf die Fahrbahn lief. Trotz sofortiger Bremsung konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Ein Rettungswagen brachte den Jungen zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

