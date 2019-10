Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mit Auto in Einbahnstraße gedriftet - Polizei sucht Fahrer

Gelsenkirchen (ots)

Als ein unbekannter Autofahrer am Dienstagabend, 15. Oktober 2019, in einem Fahrzeug mit gestohlenen Kennzeichen an einer Polizeistreife vorbei in eine Einbahnstraße gedriftet ist, versuchten die Beamten den Wagen zu stoppen. Der Fahrer jedoch ignorierte die Anhaltezeichen gegen 21.15 Uhr und beschleunigte das Auto auf der Sparkassenstraße entgegen der Fahrtrichtung stark. Erst an der Kreuzung der Straße Alter Markt und Von-Oven-Straße hielt er an und flüchtete aus dem Fahrzeug. Vor Ort trafen die Polizisten auf vier weitere Mitfahrer, die zur Identitätsfeststellung auf die Wache gebracht wurden. Nach Klärung ihrer Identitäten konnten sie diese wieder verlassen. Bei der Überprüfung des Wagens stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen an dem nicht zugelassenen Auto gestohlen waren.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Fahrer geben können. Er ist etwa 18 bis 20 Jahre alt, schlank und hat schwarze, drei Zentimeter kurze Haare. Zur Tatzeit trug er eine dunkelblaue Steppjacke. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-2160 (Leitstelle) oder -8240 (Kriminalwache).

