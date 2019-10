POL-GE: Zeugen nach versuchter räuberischer Erpressung gesucht

Polizei Gelsenkirchen

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagabend, 17. Oktober 2019, einen 25-Jährigen verletzt, der ihm die Herausgabe seiner Wertsachen verweigerte. Dabei sprach der Unbekannte den Gelsenkirchener gegen 21.30 Uhr an der Maximilianstraße in Buer kurz vor der Luciagasse an und forderte von ihm Handy und Bargeld. Weil der 25-Jährige ihm die Sachen aber nicht gab, schlug der Unbekannte ihm mit der Faust ins Gesicht, wobei der Gelsenkirchener leicht verletzt wurde. Anschließend flüchtete der Angreifer.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zu dem Gesuchten machen können. Er ist circa 170 bis 175 Zentimeter groß und sprach kein akzentfreies Deutsch. Zur Tatzeit trug der Mann dunkle Kleidung und hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache).

