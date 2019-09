Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Am Montag, zwischen 07:50 Uhr und 15:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten schwarzen Opel Tigra an der Rheinstraße. An dem Fahrzeug entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt in unbekannte Richtung von der Unfallstelle.

Bottrop

Zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw an der Hünefeldstraße. An dem schwarzen Ford Focus entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor.

Herten

Am Dienstagvormittag, um 09:50 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten weißen BMW 1er-Baureihe an der Westerholter Straße. Der 32-jährige Geschädigte aus Recklinghausen geht davon aus, dass es sich bei dem Unfallverursacher um den Fahrer eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs handeln müsste. An dem geparkten Auto entstand 1.000 Euro Schaden.

Um Hinweise zu den Sachverhalten bitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

