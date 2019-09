Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Vier Leichtverletzte in Linienbus

Recklinghausen (ots)

Am Montag, um 15:45 Uhr, verletzten sich vier Fahrgäste leicht in einem Linienbus auf dem Grafenwall. Der 56-jährige Busfahrer aus Marl fuhr auf dem Grafenwall in Richtung Süden. Ein 61-jähriger Autofahrer aus Herten wechselte mit seinem Fahrzeug direkt vor dem Bus die Fahrspur. Der Busfahrer bremste sofort stark ab, einen Zusammenstoß konnte er trotzdem nicht verhindern. Die vier Verletzten (11 Jahre, 11 Jahre, 12 Jahre und 21 Jahre) mussten im Krankenhaus behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand 10.000 Euro Sachschaden. Die Straße war während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

