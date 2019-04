Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Sigmaringen Unfallflucht/ Zeugenaufruf

Stetten (ots)

Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag führ ein unbekannter Pkw auf der L218 in Unterglashütte über eine Verkehrsinsel, beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Personen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug, bei dem es sich um einen weißen Pkw VW handeln dürfte, geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/1040, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Hr. Stihl

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell