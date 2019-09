Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Vier Männer überfallen 54-Jährigen auf der Vestischen Allee

Recklinghausen (ots)

Montag, gegen 19.45 Uhr, hielt sich ein 54-jähriger Essener auf der Vestischen Allee, unweit des Hauptbahnhofs, auf. Hier gingen ihn vier Männer an. Einer trat ihm von hinten in den Rücken, so dass er stürzte. Diese Situation nutzten die Täter aus und zogen ihm die Geldbörse aus der Gesäßtasche. Mit der Beute flüchteten sie, zwei zu fuß und die anderen beiden auf einem Fahrrad in Richtung Ostwall. Der 54-Jährige konnte den Haupttäter näher beschreiben. Er war 16 bis 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und sehr hager. Er hatte kurze schwarze Haare und trug eine Bluejeans und ein rotes T-Shirt. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

