Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Polizei bittet um Hinweise zu einem sichergestellten Safe

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Recklinghausen (ots)

Am 13. August 2019 wurde beim Angeln ein Safe aus dem Barkenberger See herausgezogen. Hierbei handelt es sich um einen Safe mit einer integrierten "Drehklappe", um Gegenstände einwerfen zu können. Der Safe konnte bislang keinem Eigentümer oder einem Tatort zugeordnet werden. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell