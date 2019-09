Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Bottrop/Haltern am See/Marl: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Sonntag, in der Zeit von 11 bis 14.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines roten Autos auf einem Parkplatz zwischen West- und Ostgraben einen geparkten weißen BMW x4 an. Dabei wurde die hintere Stoßstange und der Kofferraumdeckel beschädigt. Am BMW wurde rote Fremdfarbe gesichert. Der entstandene Schaden wird auf 1.200 Euro geschätzt. Der Verursacher flüchtete.

Heute, in der Zeit von 8.30 bis 8.45 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen am Fahrbahnrand der Gladbecker Straße geparkten schwarzen Hyundai Santa Fe an. Der Verursacher flüchtete trotz eines entstandenen Schadens in Höhe von 1.000 Euro.

Bottrop

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr am Sonntag, in der Zeit von 16 bis 17 Uhr, auf dem Parkplatz am Heidesee an der Straße Am Schleitkamp einen geparkten schwarzen Audi A$ an. eine Zeugin beobachtete wie der Fahrer eines Kombi beim ausparkten den Audi anfuhr. Der Fahrer stieg kurz aus, begutachtete den Schaden, setzte sich dann wieder in sein Auto und fuhr davon. Am Audi entstand 3.000 Sachschaden.

Auf einem Parkplatz an der Geschwister-Scholl-Straße fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeuges in der Zeit von Sonntag, 21.40 Uhr bis Montag, 10.30 Uhr, einen geparkten schwarzen Peugeot 206 an und flüchtete. Am Peugeot entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Haltern am See

In der Zeit von Samstag, 3.30 Uhr bis Sonntag, 10.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen auf dem Parkplatz an der Stadtmühlenbucht (Hellweg) geparkten grauen VW Passat an und flüchtete. Am Passat entstand 2.500 Euro Sachschaden.

Marl

Heute, in der Zeit von 7.40 bis 8.40 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf dem Parkplatz des Marienhospital an der Hervester Straße einen geparkten weißen VW Polo an und flüchtete. Am Polo wurde die Fahrertür beschädigt. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell