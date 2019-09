Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Falscher Jackenverkäufer

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, gegen 11:00 Uhr, klingelt ein unbekannter Täter an der Wohnungstür einer 95-Jährigen an der Oberen Münsterstraße. Der Täter gab vor Jacken verkaufen zu wollen. Unter diesem Vorwand gelangte er in die Wohnung und entwendete aus dem Schlafzimmer eine Schmuckschatulle mit Modeschmuck. Das Kästchen konnte in Tatortnähe aufgefunden werden. Zu dem Tatverdächtigen liegt eine Personenbeschreibung vor: männlich, ca. 1,70 m groß, schlank, bekleidet mit dunkelblauer Mütze, Brille, dunkelblauer Jacke, heller Hose. Außerdem führte der Mann Plastiktüten mit diversen dicken Jacken mit.

Um Hinweise zu dem Sachverhalt bitte das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell