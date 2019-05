Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher steigen in Schule ein

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brake - In der Nacht auf Freitag, den 17.05.2019, brachen Unbekannte in eine Schule an der Straße Am Bohnenkamp ein - Zeugen gesucht

Zwischen 18:00 Uhr und 07:00 Uhr gelangten Einbrecher vermutlich über den hinteren Schulhof auf das Schulgelände. Über ein Fenster verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum Gebäudeinneren. Dort öffneten sie mehrere Türen und richteten so einen hohen Sachschaden an. Nachdem sie verschiedene Schränke durchsucht hatten, verließen die Einbrecher ohne Beute das Gebäude. Vermutlich flüchteten sie durch eine Tür im Erdgeschoss und anschließend über den hinteren Schulhof.

Hinweise zu den Einbrechern nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Bultmann (CB), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell