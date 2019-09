Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Gefundener Safe stammt vermutlich aus Straftat vom November 2011

Recklinghausen (ots)

Wie gestern veröffentlicht, bat die Polizei um Hinweise zu einem am 13. August 2019 im Barkenberger gefundenen Safe.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4370272

Nach mehreren Hinweisen dürfte der aufgefundene Safe aus einem Einbruchsdiebstahl in die Postlieferungsstelle am Wulfener Markt vom November 2011 stammen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

