Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Diebstahl und grobe Beschädigungen auf dem Waldfriedhof

Recklinghausen (ots)

Am Morgen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in der vergangenen Nacht, von zahlreichen Gräbern auf dem kommunalen Friedhof an der Sundernstraße Vasen, Grablampen und Figuren gestohlen haben. Um an das Diebesgut zu gelangen, wendeten die Täter teils grobe Gewalt an und beschädigten dadurch Gräber und Grabsteine mitunter gravierend. Vor Ort wurde nach Möglichkeit jede Beschädigung durch die Polizei fotografisch festgehalten. Zur genauen Anzahl der Geschädigten können bislang keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf die Täter liegen noch nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. Ein Mitarbeiter des Friedhofs hatte die Diebstähle und Beschädigungen bei der Polizei gemeldet.

Geschädigte werden gebeten bei der nächsten Polizeiwache eine Strafanzeige zu erstatten. Hinweise von Zeugen erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell