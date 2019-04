Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Staatsanwaltschaft und Polizei teilen mit: Mutmaßliche Drogenhändler in Haft

Ende April beschlagnahmte die Polizei mehr als ein Kilo Amphetamin.

Die Ermittlungen der Behörden richten sich gegen einen 32-Jährigen aus dem südlichen Alb-Donau-Kreis und gegen zwei Männer aus dem Landkreis Neu-Ulm. Letztere sind 30 und 37 Jahre alt. Sie stehen im Verdacht, mit Rauschgift zu handeln. Der Verdacht soll sich Ende April bestätigt haben, als die Polizei die Verdächtigen in Neu-Ulm festnahm. Bei einem vermeintlichen Drogengeschäft beschlagnahmten die Ermittler mehr als ein Kilogramm Amphetamin, eine Kleinmenge Marihuana und gefährliche Gegenstände. Hierbei soll es sich um ein Messer, einen Baseballschläger und ein Pfefferspray handeln. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm erließ die Haftrichterin beim Amtsgericht Ulm Haftbefehle gegen die 32 und 30 Jahre alten Beschuldigten. Diese befinden sich nunmehr in Untersuchungshaft, während der 37-jährige Mitbeschuldigte auf freien Fuß gesetzt wurde. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

