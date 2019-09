Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahrradfahrerin leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montag, um 16:10 Uhr, wollte ein 29-jähriger Autofahrer aus Bottrop vom Parkplatz eines Supermarkes am Heidenheck nach rechts auf die Osterfelder Straße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammensoß mit einer 57-jährigen Fahrradfahrerin aus Bottrop auf der Osterfelder Straße. Beim anschließenden Sturz verletzte sie sich leicht. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden (150 Euro).

