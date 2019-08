Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadland - Rodenkirchen: Verkehrsunfall, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 17. August 2019, 15:15 Uhr, ereignete sich in Rodenkirchen ein Verkehrsunfall mit geringem Sachschaden. Ein 53-jähriger aus Ovelgönne fuhr mit einem Mercedes versehentlich in einen Sackgassenteil der Molkereistraße. Als er aus dieser Sackgasse wieder herausfahren wollte, bemerkte er einen VW-Passat einer 45-jährigen aus Rodenkirchen zu spät und es kam zu einem leichten Zusammenstoß. Dabei entstanden relativ leichte Sachschäden in Höhe von ca. 500,- Euro. Da der 53-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens.

