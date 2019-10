Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Fahrausweisautomat erheblich beschädigt

Oberbimbach (Landkreis Fulda) (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in den Abendstunden am Dienstag (15.10.) den Fahrausweisautomaten am Haltepunkt Oberbimbach. Hierbei wurden beide Displays sowie die Ein - und Ausgabeschächte extrem beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Geld oder Fahrausweise konnten die Täter nicht erbeuten. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen gesucht: Zeugenhinweise sind unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 bzw. über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder über www.bundespolizei.de erbeten.

