Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Duo greift 71-Jährigen im Bulmker Park an

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht zu Samstag, 19. Oktober 2019, ist ein 71-jähriger Gelsenkirchener kurz nach Mitternacht von zwei Männern im Bulmker Park in Höhe der Elisenstraße angegriffen und verletzt worden. Zuvor hatten ihn die beiden jungen Männer nach Zigaretten gefragt. Als der 71-Jährige dies verneinte, schlugen die Männer auf ihn ein. Als er daraufhin zu Boden ging, traten die Unbekannten ihn noch. Danach flüchtete das Duo in unbekannte Richtung. Der Geschädigte lehnte die Behandlung durch einen Rettungsdienst ab. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu den Flüchtigen machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-7512 (KK15) oder -8240 (Kriminalwache).

