Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/ Heidelberg/ Mannheim/ Schwarzach-NOK: Vermisster wurde wohlbehalten angetroffen, Löschung der Vermisstenfahndung (vgl. PM vom 07.08.19, 17.27 Uhr)

Wiesloch/ Heidelberg/ Mannheim/ Schwarzach-NOK (ots)

Der seit Dienstagnachmittag als vermisst gemeldete Benno K. wurde am Donnerstag gegen 01.30 Uhr am Hauptbahnhof in Mannheim wohlbehalten angetroffen.

Er wurde wieder in eine Fachklinik zurückgeführt.

Pressevertreter werden gebeten das entsprechende Lichtbild des Vermissten aus dem jeweiligen (Online-) Bestand zu entfernen und nicht weiter zu verbreiten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell