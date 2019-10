Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz : Verkehrsunfall an Fußgängerampel: Lübeckerin lebensgefährlich verletzt

Lübeck (ots)

Freitagmorgen (18.10.2019) ist bei einem Verkehrsunfall in Lübeck St. Lorenz eine 42-jährige Fußgängerin lebensgefährlich verletzt worden. Die Lübeckerin hatte bei grün anzeigender Fußgängerampel die Fahrbahn überquert und wurde dabei von einem PKW erfasst. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass die Fahrzeugführerin möglicherweise alkoholisiert gewesen sein könnte.

Gegen 07.30 Uhr befuhr eine 65-jährige Frau mit ihrem blauen Peugeot die Friedhofsallee in Richtung der Vorwerker Straße. Bereits zu diesem Zeitpunkt fiel sie anderen Verkehrsteilnehmern auf, weil sie auf der breiten Fahrbahn immer wieder dicht in Richtung Straßenmitte fuhr. In Höhe der Einmündung des Ratekauer Wegs überquerte zur selben Zeit eine 42-jährige Fußgängerin die Fahrbahn der Friedhofsallee an einer für sie grün anzeigenden Fußgängerampel.

Aus noch nicht genau geklärter Ursache übersah die Peugeotfahrerin offenbar die für PKW rot anzeigende Fußgängerampel und erfasste anschließend ungebremst die Fußgängerin. Diese wurde durch die Luft geschleudert und erlitt durch den Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen. Nach erfolgter Erstversorgung wurde sie unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Polizisten des 2. Polizeireviers Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung und mögliche Medikamenteneinnahme bei der Unfallverursacherin fest. Deswegen wurde ihr anschließend eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Die 65-jährige Lübeckerin muss sich jetzt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und der fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

